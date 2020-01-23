Новосибирские ученые изучат состав вулканических пород в древней впадине во Вьетнаме

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Новосибирские ученые из Института геологии и минералогии (ИГМ СО РАН) изучат вулканические породы рифтовой системы (глубокие впадины в земной коре) Шонг Хиен-Ан Чау на севере Вьетнама, которая образовалась более 250 млн лет назад. Как сообщила ТАСС научный сотрудник ИГМ СО РАН и участник проекта Татьяна Светлицкая, реконструкция рифта совместно с вьетнамскими учеными позволит оценить запасы полезных ископаемых на территории и понять, как они сформировались.

"Рифтовая система возрастом 250-260 млн лет, которую мы будем изучать - очень сложная для реконструкции, до сих пор не очень понятно, как она развивалась. Мы пытаемся изучить породы основного состава для того, чтобы определить в каких условиях происходило ее формирование. Мы будем работать с вулканическими ассоциациями пород, поскольку их легче интерпретировать", - сказала Светлицкая, добавив, что проект будет реализовываться по гранту Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

По ее словам, внутри рифтовой системы сформировались породы, с которыми могут быть связаны месторождения меди, никеля, платиноидов, титана и ванадия. "Сейчас известно, что в исследуемой структуре эти полезные ископаемые есть. Это массивы, в которых на сегодняшний день установлены пока еще недостаточные для промышленного освоения скопления ресурсов. Мы будем пытаться понять, в каких условиях сформировались эти полезные ископаемые, насколько можно увеличить ресурсный потенциал", - пояснила Светлицкая.

Она отметила, что проект будет проходить в две стадии. Первая - это экспедиция в Ханой и собственно на территорию рифтовой структуры за сбором пород, полевые работы организует вьетнамская сторона, вторая - транспортировка образцов в Новосибирск для исследований в ИМГ СО РАН. "Наш институт обладает необходимой аналитической базой для изучению таких пород, поэтому второй этап проекта будет проходить в Новосибирске", - сказала ученая.

Как сообщила Светлицкая, исследование будет идти в течение 2020-2021 годов. Уже определено финансирование первого года исследований - около 1,5 млн рублей, которые предоставит РФФИ.

Российский фонд фундаментальных исследований создан указом президента РФ в 1992 году по инициативе крупнейших ученых страны. Основная цель работы фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе, направленная на построение новых отношений между учеными и государством. Ежегодно 90 тыс. ученых участвуют в заявках на гранты РФФИ, 20 тыс. заявок становятся победителями.