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В Красноярском крае три человека погибли из-за возгорания телевизора

Инцидент произошел в многоквартирном доме в поселке Дубинино

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли в результате пожара в одном из поселков в Красноярском крае. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар возник в 07:37 (03:37 мск) в многоквартирном доме в поселке Дубинино Шарыповского района. "Загорание телевизора. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки. Погибли три человека: два взрослых и ребенок", - сказали в МЧС.

К тушению пожара привлекались 20 человек и девять единиц техники.

Теги
РоссияКрасноярский край
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