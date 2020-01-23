Танк Т-34 времен Великой Отечественной войны впервые примет участие в параде в Томске

ТАСС, 23 января. Танк Т-34, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны, впервые примет участие в параде Победы в Томске, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Сергей Жвачкин договорился с генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андреем Козицыным, что УГМК предоставит региону танк Т-34 времен Великой Отечественной войны для торжественного прохождения на параде Победы в Томске", - говорится в сообщении.

Музей военной техники, принадлежащий УГМК, находится в Верхней Пышме Свердловской области. В его коллекции собрано более 500 единиц военной техники, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, массогабаритных макетов огнестрельного оружия, униформа, снаряжение и знаки отличия российских вооруженных сил начиная с XVIII века.

"Т-34 - один из символов нашей Победы. Танк займет достойное место в юбилейных торжествах в Томской области, напомнит ветеранам об их героической молодости, а молодежи - о подвигах наших дедов и прадедов", - цитирует пресс-служба губернатора.

Т-34 стал самым массовым в годы войны, проявил себя как один из лучших танков. Для его производства конструкторы и технологи ежедневно трудились по 12 часов и более, многие неделями не покидали завод.