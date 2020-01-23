Суд направил на принудительное лечение студента, убившего подростка в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 23 января. /ТАСС/. Суд направил на принудительное лечение 19-летнего студента колледжа Новокузнецка, который весной прошлого года убил 17-летнего подростка. Экспертиза установила, что молодой человек не отдавал отчет в своих действиях. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

"В рамках расследования уголовного дела 19-летнему подозреваемому проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления он не отдавал отчет своим действиям и не понимал общественную опасность содеянного. Постановлением суда мужчине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения", - говорится в сообщении.

Убийство подростка было совершено днем 24 апреля в Орджоникидзевском районе Новокузнецка. Неизвестный в маске выстрелил подростку в голову, подобрал гильзу и скрылся с места преступления. Менее чем через сутки подозреваемый был задержан, им оказался 19-летний студент. Позднее следствие установило, что юноша купил в интернет-магазине два пистолета. Со слов обвиняемого, находясь на улице, он испытал необъяснимую злость и выстрелил в того, кто оказался рядом. Подросток погиб на месте.