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Штормовое предупреждение объявили в двух регионах Алтая

На территории Алтайского края и Республики Алтай ожидаются метели и порывы ветра до 30 м/с

БАРНАУЛ, 23 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено на территории Алтайского края и Республики Алтай из-за метелей и порывов ветра до 30 м/с. Об этом сообщают в четверг региональные главки МЧС.

"По данным Горно-Алтайского ЦГМС, <...> днем 23 января и 24 января на территории региона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, по высокогорью порывы до 30-32 м/с. Возможны <...> обрывы ЛЭП, аварии на трансформаторных подстанциях, падение деревьев и обрушение слабозакрепленных конструкций. Водителей настоятельно просят воздержаться от поездок, туристические группы - переждать непогоду в населенных пунктах", - говорится в сообщении ведомства.

Также ГУ МЧС республики рекомендует воздержаться от поездок в Алтайский край, где введен режим повышенной готовности из-за непогоды. Властям городов и районов рекомендовано привести в готовность силы местных звеньев краевой подсистемы РС ЧС. Также в муниципалитетах должны информировать людей о сложных метеоусловиях, обеспечить пункты временного размещения, стационарные и подвижные пункты обогрева. Минтрансу края поручено обеспечить работу по ликвидации снежных заносов на всех дорогах. По данным ГУ МЧС по региону, в крае уже закрыты три трассы.

"На территории Казахстана закрыта дорога Усть-Каменогорск - Шемонаиха - граница РФ, для предотвращения скопления автотехники ограничено движение для всех видов транспорта на дороге Поспелиха - Курья - Третьяково - граница с Казахстаном. Ограничено движение для всего транспорта на дороге Змеиногорск - Рубцовск и дороге от села Усть-Калманка до села Чарышское", - сообщает ГУ МЧС по региону.

Минздрав края подготовит больницы к приему возможных пострадавших, Министерству промышленности и энергетики поручено при необходимости обеспечить электроснабжение по временным схемам. Погрануправление ФСБ России по Алтайскому краю будет работать по вопросам прохождения и ликвидации ЧС на приграничных территориях Алтайского края и Республики Казахстан.

По данным властей Алтайского края, с 17 января в регионе из-за непогоды были перекрыты около 20 дорог, 25 населенных пунктов находились без транспортного сообщения из-за заносов, происходили аварии - в одной из них при столкновении 15 машин погибли два человека. Непогода, по данным синоптиков, сохранится до 26 января, метели ненадолго стихнут лишь в пятницу.

Теги
РоссияАлтайский крайАлтай
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