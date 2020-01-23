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В Омске уволили двух врачей, отказавшихся делать перевязку пожилому пациенту

Следственные органы организовали проверку по факту нарушения прав пенсионера

ОМСК, 23 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Омской области уволило по результатам служебного расследования дежурного терапевта и хирурга городской больницы № 11 в Омске, которые отказались делать перевязку пожилому тяжелобольному пациенту, сообщила в четверг журналистам пресс-служба ведомства. Ранее по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственные органы организовали проверку по факту нарушения прав пенсионера.

Сын пациента рассказал в местной группе соцсети "ВКонтакте", что его отцу, которому из-за нагноения раны на ноге требовалось дважды в сутки проводить перевязку, врачи отказались проводить эти процедуру. Дежурный и лечащий врач под разными предлогами отказывались перевязать мужчину, в результате перевязку провел сам сын пенсионера.

"По факту, произошедшему в городской больнице № 11, связанному с отказом провести пациенту перевязку в терапевтическом отделении 20 января, администрация медучреждения провела служебное расследование. Были выявлены нарушения своих должностных обязанностей со стороны двух медицинских работников - дежурного терапевта и хирурга. Вынесено дисциплинарное взыскание. С работниками расторгнуты трудовые отношения 22 января", - сообщили в пресс-службе.

На сайте следственного управления СК РФ по Омской области сообщается, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина следственные органы организовали доследственную проверку по данному факту.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияОмская область
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