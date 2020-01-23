Новосибирские власти планируют построить семь станций метро к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска в рамках актуализации генерального плана запланировала до 2030 года строительство семи станций единственного за Уралом метрополитена, последняя станция которого была сдана девять лет назад, сообщил в четверг журналистам заместитель мэра Новосибирска Алексей Кондратьев.

В Новосибирске разработаны несколько проектов развития городского метро. Один из них - продление Дзержинской линии метро на правом берегу Оби. Всего на завершение линии со станциями "Золотая Нива", "Гусинобродская" и "Молодежная" необходимо 17 млрд рублей. На сегодняшний день проект находится на стадии разработки.

Другой проект развития новосибирского метро касается строительства станции метро "Спортивная", которая включена в план возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Положительное заключение Главгосэкспертизы по проекту мэрия получила 20 августа. Начальная цена контракта составляла почти 2,63 млрд рублей, работы необходимо выполнить до ноября 2021 года. В октябре был определен подрядчик, и к концу 2019 года мэр города сообщил, что завершен нулевой цикл строительных работ.

"Заложено строительство шести станций метро. Мы понимаем, что это с серьезными капиталовложениями связано. Но станция "Спортивная" уже строится, заложено еще шесть станций. Это до 2030 года", - сказал Кондратьев.

По его словам, запланировано развитие двух существующих веток метро: Дзержинской и Ленинской. На первой запланировано строительство станций "Молодежная", "Гусинобродская", "Автовокзал". На Ленинской - "Площадь Станиславского", "Троллейная" и "Северная", которая будет примыкать к городскому аэропорту. По словам мэра города Анатолия Локотя, в резерве остается еще одна ветка - Кировская.

"Есть информация, что в ближайшее время может быть снято вето, существующее на федеральном уровне, на поддержку метрополитена в крупных городах. Мы должны быть [к этому] готовы", - сказал Локоть.

О метрополитене

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров, в 2019 году - порядка 85 млн человек.