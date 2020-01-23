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Житель Кемерова получил два года условно за кражу паролей пользователей с помощью вируса

Полученные данные молодой человек перепродавал третьим лицам для совершения преступлений

КЕМЕРОВО, 23 января. /ТАСС/. Заводский районный суд Кемерова привлек к уголовной ответственности 20-летнего местного жителя, который с использованием вредоносных программ незаконно получал доступ к логинам и паролям пользователей интернета, а также перепродавал эти данные третьим лицам для совершения преступлений. Меньше чем за год молодой человек заработал таким образом более 4,5 млн рублей, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УФСБ по Кемеровской области.

"УФСБ России по Кемеровской области в ходе реализации мер по поиску лиц, причастных к созданию угроз безопасности России в сфере информационных технологий, пресечена противоправная деятельность 20-летнего жителя г. Кемерово. Кемеровчанин неправомерно получал доступ к логинам и паролям пользователей сети интернет в целях дальнейшей продажи этой информации третьим лицам, которые использовали полученные сведения для совершения противоправных действий из корыстной заинтересованности. От противоправной деятельности молодой человек получил более 4,5 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным ведомства, молодой человек на протяжении 11 месяцев распространял в сети хакерский вирус для несанкционированного копирования данных для доступа к аккаунтам пользователей. Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области в отношении него было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ ("Распространение и использование вредоносных компьютерных программ").

Суд назначил обвиняемому наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также решается вопрос об обращении денежных средств осужденного в доход государства.

Теги
РоссияКемеровская область
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