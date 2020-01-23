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Сотрудникам шахты "Заречная" в Кузбассе направлены уведомления о возможном увольнении

Согласно закону, массовые увольнения могут произойти через три месяца, если за это время финансовое положение предприятия-банкрота не стабилизируется

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Конкурсный управляющий шахты "Заречная" в Кузбассе подписал приказ о предстоящем полном сокращении штата из 2,4 тыс. работников. Массовые увольнения сотрудников, согласно закону, могут произойти через три месяца, если за это время финансовое положение предприятия-банкрота не стабилизируется, сообщил в четверг ТАСС представитель конкурсного управляющего.

Шахта "Заречная" является градообразующим предприятием кузбасского моногорода Полысаево. Предприятие находится в конкурсном производстве с 2017 года, за это время ее имущество неоднократно выставляется на торги, ближайшие из которых должны состояться в середине февраля.

"Конкурсный управляющий подписал приказ о предстоящем увольнением в связи с сокращением штата в рамках закона о банкротстве [в количестве] 2400 человек - это полностью штат шахты "Заречная" и [входящего в ее состав] шахтоучастка "Октябрьский". Так как это массовое явление [увольнение], то в соответствии с законом [сотрудники будет уволены через] три месяца, если ничего не случится на ближайших торгах", - сказал собеседник агентства, пояснив, что уведомления о возможном увольнении в соответствии с приказом направлены и работникам.

По его словам, в настоящий момент предприятие продолжает добычу угля и работает в штатном режиме, более 2 тыс. сотрудников находятся на рабочих местах, несмотря на имеющуюся задолженность по заработной плате в общем размере около 54 млн рублей. Еще около 230 горняков воспользовались законным правом невыхода на работу из-за невыплаты зарплаты с сохранением среднего заработка. О ситуации на предприятии ежедневно информируются региональные власти.

"Конкурсный управляющий ежедневно общается с департаментом труда, департаментом угольной промышленности [Кемеровской области], ситуация держится на контроле", - добавил собеседник.

Шахта "Заречная" добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынкам в 2019 году значительно упали. Из-за этого на "Заречной" и входящем в ее состав шахтоучастке "Октябрьский" были снижены темпы по добыче угля, и стали возникать проблемы с выплатой зарплаты. Шахта ранее входила в состав одноименной угольной компании "Заречная", в которую также входила еще одна шахта "Алексиевская". В 2017 году угольная компании и две ее шахты были признаны банкротами. С 2018 года выводом из кризиса действующих угледобывающих активов группы "Заречная" занимается угольная компания "Полысаевская".

Теги
РоссияКемеровская область
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