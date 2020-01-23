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Очаг поражение лесов жуком-короедом увеличился в Красноярском крае вдвое

Показатель составляет 3,9 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 23 января. /ТАСС/. Очаг поражения уссурийским полиграфом, небольшим жуком-короедом, в Красноярском крае составляет 3,9 тыс. га. Он увеличился по сравнению с 2019 годом в два раза, сообщил ТАСС заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Андрей Кулешов.

По данным ведомства, в 2019 году фитосанитарная зона по данному виду вредителя составляла 78,68 тысяч га, сейчас это площадь выросла до 136,24 тыс. гектаров при площади очага поражения более чем в 3,9 тыс. га.

"Очаг поражения [по сравнению с прошлым годом] вырос в два раза", - сказал Кулешов, отметив, что очаг имеет тенденцию к росту.

По мнению Кулешова, борьба с ним имеет ряд сложностей. "Полиграфа довольно поздно включили в перечень карантинных объектов, три года назад. <...> С ним сложные меры борьбы. Пестициды на него не действуют, только сплошная рубка [пораженных насекомым деревьев]", - отметил Кулешов. По его словам, первоначально распространения жука-вредителя шло вокруг железнодорожных путей. Первые случаи появления полиграфа были зафиксированы в 2009 году.

В Минлесхозе не уточнили ТАСС, какова сумма ущерба от уссурийского полиграфа, отметив, что в рамках борьбы с ним в прошлом году проводились вырубки на площади 37,7 тыс. га.

Уссурийский полиграф впервые обнаружен в сибирской тайге специалистами Красноярского центра защиты леса. По мнению ученых, рост популяции этого вредителя связан с изменением климата.

Теги
РоссияКрасноярский край
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