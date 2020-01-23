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Новосибирские налоговки намерены сотрудничать с "Яндексом" по режиму для самозанятых

Предполагается, что это позволит ограничить получение заказов для водителей "Яндекс.Такси", не зарегистрированных в приложении "Мой налог"

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Новосибирское управление Федеральной налоговой службы (ФНС) планирует договориться с "Яндекс.Такси" об участии оператора в специальном налоговом режиме для самозанятых, который вводится в Новосибирской области и еще 23 регионах России с 1 января 2020 года. Это позволит ограничить получение заказов для водителей, не зарегистрированных в приложении "Мой налог", сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС руководитель регионального управления ФНС России Алексей Легостаев.

По данным Минэкономразвития РФ, сфера такси является наиболее популярной среди самозанятых граждан, которые зарегистрировались как самозанятые предприниматели в 2019 году. Налоговые поступления от водителей такси занимает 18% от всего объема собранных средств.

"Мы найдем способы договориться с операторами, тем же "Яндексом", чтобы у них была возможность присоединения к этой программе [для самозанятых], чтобы [право] получения соответствующих заказов было только у физических лиц, зарегистрированных как самозанятые", - сообщил Легостаев.

Как отмечал ранее министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров, в области насчитывается около 38 тыс. будущих самозанятых граждан - это индивидуальные предприниматели, применяющих упрощенную систему налогообложения. Максимальный объем налоговых поступлений к концу 2020 года должен составить 2 млрд рублей с учетом 23 тыс. зафиксированных самозанятых.

С начала января в приложении "Мой налог" зарегистрировались больше двух тысяч новосибирцев. Наибольший потенциал для перехода на новый режим налогообложения в Новосибирской области, по мнению Легостаева, имеют арендодатели. По данным регионального управления ФНС, их насчитывается около 30 тыс. человек.

Режим самозанятых сначала появился как пилотный проект, с 1 января 2019 года он заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С этого года данный статус стал доступен в 23 российских регионах. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% при работе с компаниями. Изначально власти ставили перед собой задачу в первый год работы пилотного проекта достичь показателя в 200 тыс. зарегистрированных самозанятых. Однако в конце декабря прошлого года сообщалось, что в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 330 тыс. человек.

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