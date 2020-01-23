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Новосибирский институт травматологии опроверг информацию о ликвидации созданной им клиники

Сообщения о ликвидации медицинской организации появились ранее в местных СМИ

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Руководство одного из крупнейших в стране Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИТО) имени Цивьяна опровергло появившуюся в ряде местных СМИ информацию о ликвидации созданной им более 10 лет назад высокотехнологичной клиники ННИИТО, с которой у института ранее возник конфликт, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе института.

Разногласия между ННИИТО и организованной им клиникой появились около полутора лет назад. Исполняющий обязанности директора института Андрей Корыткин в открытом письме заявил, что связь между учреждениями ослабевает, и клиника фактически становится самостоятельным учреждением. Утром 23 января в местных СМИ появилось сообщение о возможном ликвидации клиники в связи с внесением изменений в устав учреждения.

"Вопреки информации, опубликованной в ряде СМИ, ликвидации АНО "Клиника НИИТО" не планируется. Изменения в устав АНО "Клиника НИИТО", вынесенные на рассмотрение учредителей 23 января 2020 года, направлены на закрепление порядка проведения общих собраний", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что Институт и клиника работают в обычном режиме.

Ранее директор клиники ННИИТО Оксана Шелякина отмечала, что статус клиники как некоммерческого автономного учреждения не позволяет инициировать ее возврат в состав научно-исследовательского института.

Конфликт между НИИТО им. Цивьяна и АНО "Клиника НИИТО", учрежденной институтом в 2000 году, начался после того, как в институте сменилось руководство, а в клинике - состав учредителей. Экс-директор НИИТО Михаил Садовой, руководивший учреждением с 2006 года, покинул пост в начале 2018 года в связи с коррупционным скандалом, став фигурантом уголовного дела. И. о. директора института была назначена Ирина Кириллова, поднявшая вопрос об утрате институтом контроля над клиникой. В октябре 2019 года ее сменил Андрей Корыткин.

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна" Министерства здравоохранения России - крупнейшее в России многопрофильное медицинское учреждение, занимающееся лечением заболеваний в области травматологии, ортопедии, нейрохирургии. В 2012 году на базе НИИТО был создан первый в России медицинский технопарк, который объединяет производителей высокотехнологичного медицинского оборудования, протезов и имплантов.

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