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75-летие Победы

Дельфийские игры в Омской области включили в план празднования 75-летия Победы

Соревнования пройдут на 30 площадках
Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин и губернатор Омской области Александр Бурков Алексей Петров/ТАСС
Описание
Директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин и губернатор Омской области Александр Бурков
© Алексей Петров/ТАСС

ОМСК, 23 января. /ТАСС/. XIX молодежные Дельфийские игры России и XV молодежные Дельфийские игры стран СНГ, которые в апреле этого года пройдут в Омске, включены в федеральный план мероприятий по проведению в России в 2020 году Года памяти и славы, приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в четверг журналистам в Омске директор Международного Дельфийского комитета Владимир Понявин.

"Все 20 лет, как развиваются Дельфийские игры в РФ, одним из их направлений [является] патриотическое воспитание молодого человека. И [в этом году] они пройдут под девизом "Мы помним!". Это будет отражено и в произведениях. <…> Игры, и российские и стран СНГ, включены [в план празднования 75-летия Победы]", - сказал Понявин.

Губернатор Омской области Александр Бурков заверил, что сибирский регион достойно проведет культурное мероприятие. "Мы выбрали 30 площадок, проводим ремонты, приобретаем инструменты. <…> Уже все готово, сегодня на оргкомитете обсуждали благоустройство прилегающих территорий, обеспечение подъездов и вопросы безопасности всех гостей", - сказал глава региона. По его словам, в Омскую область приедут около 2 тыс. участников Дельфийских игр, 150 членов жюри и многочисленные гости. "Они будут размещены в 20 гостиницах и на двух загородных территориях, которые уже определены", - сказал Бурков.

Понявин добавил, что Дельфийские игры в Омской области должны продемонстрировать миру культуры опыт проведения таких мероприятий в России. "Очень важно, что в этот год, год 20-летия международных Дельфийских игр, мы на примере Омской области покажем, что за эти 20 лет достигнуто. И мы сегодня вместе с российской комиссией [по делам] ЮНЕСКО, совместно с комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре продвигаем в рамках международных Дельфийских игр Россию как одну из основополагающих составляющих [игр]", - подчеркнул он.

Дельфийские игры - соревнования деятелей искусства по 49 номинациям (фортепиано, скрипка, народные инструменты, тележурналистика, кулинарное искусство, парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и т. д). Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичОмская область75-летие Победы
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