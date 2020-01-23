Шесть истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ пополнят авиапарк ЦВО в 2020 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Партия из шести сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступит на вооружение авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в 2020 году, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в четверг.

"Согласно плану поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2020 году, на вооружение объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа поступят шесть высотных сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Миг-31БМ. Образцы вооружения пополнят авиапарк истребительного авиационного полка в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

Ранее командующий войсками военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что в 2020 году ожидается поступление около 850 единиц вооружения и военной техники, в том числе 19 летательных аппаратов.

Высотный сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения - 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей и выполнять боевые задачи в стратосфере.

МиГ-31БМ оснащен бортовой радиолокационной станцией "Заслон-М", которая ведет обнаружение целей на расстоянии до 320 км и может наводить на них наземные средства противовоздушной обороны, а также другие истребители.