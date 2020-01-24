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В омском селе двое молодых людей избили битами шесть человек

Один из пострадавших находится в реанимации

ОМСК, 24 января. /ТАСС/. УМВД России по Омской области проводит проверку по факту избиения битами шести человек, которое совершили два жителя села Логиновка Павлоградского района. Как сообщается в пятницу на сайте УМВД, пострадавшие доставлены в больницу, один из них помещен в реанимацию.

"Прибывшие полицейские выяснили, что шестерым жителям одного из сел Павлоградского района, мужчинам 41, 49, 52 лет и женщинам 55 и 52 лет, накануне причинили телесные повреждения двое молодых людей. С ушибами и переломами граждане доставлены в медицинское учреждение. Один из пострадавших находится в реанимации. С места происшествия экспертом изъяты два фрагмента биты, следы пальцев рук, обуви", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД ТАСС пояснили, что инцидент произошел в селе Логиновка, для избиения молодые люди использовали бейсбольные биты. В ходе проверки сотрудники полиции установили личности двух жителей села 27 и 29 лет, которые нанесли травмы односельчанам из личной неприязни.

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РоссияОмская область
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