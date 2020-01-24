В Иркутской области наркоторговцев из организованной группы приговорили к срокам до 7 лет

ТАСС, 24 января. Суд в Иркутской области приговорил участников организованной группы наркоторговцев, при задержании которых изъяли наркотики на сумму 4 млн рублей, к срокам от 5 до 7 лет. Об этом сообщается в пятницу на сайте МВД региона.

"Деятельность фигурантов в возрасте от 19 до 27 лет пресечена сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД в сентябре 2018 года, полицейские изъяли около 4 кг наркотических средств общей стоимостью порядка 4 млн рублей. Суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Приговор вынесен по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств".