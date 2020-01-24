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Водоснабжение на севере Томска полностью восстановили

Из-за проведения аварийных работы отключение воды затронуло порядка 150 улиц

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. "Томскводоканал" досрочно восстановил водоснабжение после массового отключения воды, затронувшего порядка 150 улиц в северной части Томска. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

Порядка 150 улиц Томска (всего в городе около 900 улиц) утром в четверг остались без холодной воды, восстановить подачу водоснабжения планировалось к 22.00 пятницы (18:00 мск). Причина отключения - аварийные работы на сетях: компания "Томскводоканал" должна была заменить ветхий участок трубы диаметром 600 мм, по которой на север Томска поступает чистая питьевая вода. Власти города из-за массового отключения воды закрыли 14 детсадов и три школы, еще семь учебных заведений работают в ограниченном режиме.

"Водоснабжение было полностью восстановлено к 11:00 24 января (07:00 мск), а не к 22:00 24 января, как сообщалось ранее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на объекте завершили вечером в четверг, а к утру пятницы сети наполнили водой. В ходе работ сотрудники компании заменили участок трубы длинной 30 метров, пролегающей на глубине 9 метров. Из-за аварии на сетях вода стала заливать железнодорожные пути. Работы были согласованы с мэрией и РЖД.

Теги
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