Власти выделили по 50 тыс. рублей пострадавшим при пожаре в томском поселке

При пожаре в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский в ночь на 21 января погибли 12 человек, из них 11 - граждане Узбекистана. Двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали медпомощь. Они находятся в городе Асино - ближайшем районном центре. Власти района обеспечили их жильем и питанием. Всего в доме на территории частной пилорамы проживали 14 работников лесозаготовительной компании "Гринвуд".

ТОМСК, 24 января. /ТАСС/. Двое пострадавших при пожаре в поселке Причулымский Асиновского района Томской области, при котором погибли 12 человек, получили материальную помощь от властей района - по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды, сообщил ТАСС глава Асиновского района Томской области Николай Данильчук.

"Выделили на первые нужды 50 тысяч рублей двум спасшимся работникам этого предприятия ("Гринвуд"), обеспечили вещами, и выделена в общежитии комната для проживания, которая обеспечена всем необходимым. По мере необходимости, конечно будет оказана [дальнейшая] поддержка. На сегодня у них есть где жить, что надеть и необходимые денежные средства на первое время", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генеральное консульство Узбекистана в Новосибирске сообщало ТАСС, что пострадавшие отправятся на родину после проведения ДНК-теста и восстановления документов. Предварительно, причиной пожара в поселке Причулымский является неисправность электрооборудования. Как стало известно, возгорание началось около единственного входа в помещение, спастись удалось только двум гражданам Узбекистана, которые легли спать ближе к нему. Остальные, кто находился в помещении, были без сознания и уже не реагировали на попытки их разбудить.

К прибытию первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 208 кв. м, произошло обрушение кровли. Власти Томской области сообщали, что сгоревшее здание не было предусмотрено для проживания людей. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.