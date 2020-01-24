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Военные расчищают путь к отрезанному снежным штормом поселку на Алтае

В Савинке живут около 500 человек
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© Пресс-служба ЦВО

ТАСС, 24 января. Военная инженерная техника привлечена к ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае для восстановления транспортного сообщения с поселком Савинка, в котором живут около 500 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в пятницу.

В Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за снежного шторма: метели с сильным боковым ветром. Второй за январь снежный шторм привел к ограничению движения по 19 дорогам региона. Непогода сохранится до 26 января.

"К расчистке дорог задействована тяжелая инженерная техника - бульдозеры на базе артиллерийских тягачей (БАТ-2) алейской мотострелковой бригады. Экипажи машин приступили к расчистке снежных заносов на участке дороге между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 км. Соответствующее решение принято командующим войсками Центрального военного округа генерал-полковником Александром Лапиным по обращению главы региона Виктора Томенко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что помощь военных позволит восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей с городом Алейском.

Местные власти контролируют поставки продуктов в населенные пункты, торговые сети пополнили запасы, сообщается в пятницу на сайте правительства Алтайского края. "Органами местного самоуправления организована доставка товаров первой необходимости на снегоходах в отдельные труднодоступные села", - говорится в сообщении. В особой готовности после первого шторма находятся все службы.

Теги
РоссияАлтайский край
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