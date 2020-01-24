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В МЧС сообщили, что пострадавших под завалами обрушившейся кровли цеха в Прокопьевске нет

Площадь обрушения на предприятии "Новотранс" составила 1,5 тыс. кв. м, готовится разбор завалов

КЕМЕРОВО, 24 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС в Прокопьевске Кемеровской области готовятся к разбору завалов на площади около 1,5 тыс. кв. м на территории вагоноремонтного предприятия "Новотранс", где в одном из цехов произошло обрушение кровли и пострадала женщина. Других пострадавших на месте происшествия под завалами нет, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

Как сообщалось ранее, вечером в пятницу рабочие вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске услышали треск и приняли решение покинуть цех, в этот момент произошло обрушение кровли. Во время происшествия на производстве находилось 42 человека, пострадала женщина, в состоянии средней степени тяжести она госпитализирована.

"Сотрудники МЧС контролируют обстановку, ограничен доступ к опасному участку. Площадь обрушения 1,5 тыс. кв. м. Готовится разбор завалов, подготавливается площадка, но, по нашей информации, людей под завалами нет", - сообщили ТАСС в управлении МЧС по Кемеровской области.

На месте происшествия работают 35 человек и 11 единиц техники. По данным источника ТАСС в оперативных службах региона, кровля одноэтажного производственного здания могла не выдержать веса скопившегося на ней снега, частично обрушившись под его тяжестью.

Кузбасское вагоноремонтное предприятие "Новотранс" (КВРП) расположено в моногороде Прокопьевске. В конце 2019 года завод получил статус резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). По инвестиционному плану, "Новотранс" планировал строительство на территории прокопьевского предприятия нового здания для вагоноремонтного депо и другой производственной инфраструктуры.

Группа компаний "Новотранс" основана в 2004 году. Холдинг является одним из крупнейших операторов железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Общий парк грузовых вагонов превышает 25 тысяч единиц.

Теги
РоссияКемеровская область
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