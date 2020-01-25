Военные восстановили сообщение с отрезанным из-за снежного шторма поселком на Алтае

ТАСС, 25 января. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) помогли восстановить транспортное сообщение с отрезанным из-за снежного шторма поселком Савинка на Алтае. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе (ЦВО).

"Сводный отряд с помощью бульдозеров на базе артиллерийских тягачей БАТ-2 расчистил участок дороги между селами Савинка и Моховское протяженностью около 10 км. Это позволило восстановить нарушенное транспортное сообщение между селом Савинка с населением около 500 жителей с городом Алейском", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы по ликвидации снежных заносов продолжаются. "Сводный отряд приступил к расчистке участка дороги протяженность 13 км, соединяющей села Боровское и Серебренниково", - уточнили в пресс-службе.

Ранее правительство Алтайского края сообщало, что местные власти контролируют поставки продуктов в населенные пункты, а торговые сети пополнили запасы. Также организована доставка товаров первой необходимости на снегоходах в отдельные труднодоступные села.

В Алтайском крае введен режим повышенной готовности из-за снежного шторма: метели с сильным боковым ветром. Второй за январь снежный шторм привел к ограничению движения по 19 дорогам региона. Для ликвидации снежных заносов на дорогах и восстановления транспортного сообщения города Алейска с поселком Савинка, в котором проживают около 500 человек, по решению командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина была привлечена военная инженерная техника.