Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт из-за технеисправности

НОВОСИБИРСК, 25 января. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7, на борту которого находились 168 человек, после вылета из аэропорта Толмачево в Новосибирске в город Камрань (Вьетнам) вернулся в аэропорт отправления из-за срабатывания датчика технической неисправности. Пассажиры отправились во Вьетнам резервным бортом, сообщила ТАСС старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова.

"В 23.00 (19:00 мск) рейс вылетел из Новосибирска в Камрань. В полете сработал датчик технической неисправности, поэтому экипаж принял решение вернутся в аэропорт вылета. В 02:00 он вернулся в аэропорт вылета. Впоследствии авиакомпания предоставила резервный борт и в 06:15 168 пассажиров отправлены к месту назначения", - сказала собеседница агентства.

По данному факту Новосибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.