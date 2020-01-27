Две вакцины от нового коронавируса разрабатывают ученые в Новосибирске

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Две экспериментальные вакцины от нового коронавируса, которые разрабатывают сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор", пройдут исследования в июне. Об этом сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

"Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора центра Рината Максютова.

По его словам, в "Векторе" также уже создано два диагностических набора для нового коронавируса.