Взлетную полосу в аэропорту города Бодайбо Иркутской области удлинят почти в два раза

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Грунтовую взлетно-посадочную полосу в аэропорту города Бодайбо Иркутской области в рамках реконструкции, которая должна начаться в 2020 году, заменят на асфальтобетонную и удлинят до 3 км. Об этом в понедельник сообщил ТАСС мэр Бодайбинского района Евгений Юмашев.

На взлетно-посадочную полосу в Бодайбо может садиться только устаревший самолет Ан-24, а когда полосу размывает дождями, аэропорт не принимает воздушные суда. Авиасообщение у Бодайбо налажено только с Иркутском.

"Сейчас проводятся проектные работы. В рамках реконструкции произойдет увеличение площади аэропорта не менее, чем на 30% от существующей. Полоса будет удлинена серьезно. Сегодня она 1,6 км, будет увеличена до 3 км. Полоса будет асфальтобетонная", - сказал Юмашев.

Для того, чтобы расширить зону аэропорта, потребуется выкупить близлежащие земельные участки, на которых сейчас находятся коммерческие объекты и жилые дома. В настоящее время в Бодайбо работают специалисты по оценке имущества, которое предстоит снести. "Работу по оценке планируется завершить к марту. Выкупать территорию у нынешних собственников будет владелец аэропорта. Оценочная компания результаты своей работы передаст проектировщику, который эти затраты предусмотрит в проекте", - пояснил мэр.

По его словам, после реконструкции аэропорт Бодайбо сможет принимать современные суда, это позволит наладить авиасообщение с другими городами, кроме Иркутска. "Среди вахтовиков, которые у нас работают, востребованы прямые рейсы в Новосибирск, Красноярск. География полетов будет расширена однозначно", - сказал Юмашев.

В модернизацию аэропорта планируется вложить 1,8 млрд рублей. На реконструкцию полосы будут направлены средства федерального бюджета, так как она находится в собственности РФ. Это 1,4 млрд рублей. Строительство нового терминала и обновление остальной инфраструктуры будет финансировать собственник.

Связь с Бодайбо

Бодайбо - центр золотодобычи Иркутской области. В городе проживает более 13 тыс. человек. Автомобильное сообщение с Бодайбо непостоянно из-за недостроенного моста через реку Витим, летом и зимой работают переправы. Связь с областным центром в основном обеспечивает авиация, однако из-за того, что грунтовая ВПП размывается дождями, авиасообщение периодически нарушается.

Аэропорт города находится в частной собственности. Его владельцем является компания "Ленсиб", принадлежащая крупнейшему в стране золотодобытчику - компании "Полюс".