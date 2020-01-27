Синоптики прогнозируют снежный шторм в трех регионах Сибири

ТАСС, 27 января. Синоптики прогнозируют в Новосибирской и Томской областях, а также в Алтайском крае продолжительный снегопад и метели с порывами ветра до 27 м/ с, сообщают в понедельник главные управления МЧС регионов.

"По данным Западно-Сибирского Гидрометеоцентра, в ближайшие два часа 27 января и ночью 28 января в Новосибирской области ожидается снег, мокрый снег, продолжительные метели, местами гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25-27 м/с. На дорогах сильные заносы, местами сильный гололед", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по региону. Из-за неблагоприятных погодных условий в области ограничено движение пассажирского транспорта на дороге К-17р в Краснозерском и Карасукском районах.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе управления МЧС по Томской области, в регионе и областном центре днем 27 января ожидаются снег, гололед, метели, ухудшение видимости, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с. "От дальних поездок лучше воздержаться. Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций", - отметил сотрудник пресс-службы.

В Алтайском крае сейчас объявлено штормовое предупреждение. "В Алтайском крае в ближайшие два часа, днем 27 и ночью 28 января ожидается снег, по югу мокрый снег, местами сильные гололедные явления, усиление ветра до 15-20 м/с, местами в западных и южных районах до 25-27 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы", - сообщается в понедельник на сайте Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Алтайском крае из-за непогоды остаются закрытыми для проезда транспорта 10 трасс, сообщается в понедельник на сайте Министерства транспорта региона. "Десять участков трасс в Алтайском крае остаются закрытыми <...> для всех видов транспорта", - говорится в сообщении. Уточняется, что проезд к российско-казахстанской границе из-за закрытия дорог есть только по маршруту Барнаул - Рубцовск - Веселоярск - Горняк - Староалейское - Третьяки - граница Республики Казахстан.

Метели и снегопады пришли в Алтайский край с 17 января, ненадолго утихнув и продолжившись в конце минувшей недели. В регионе за это время из-за непогоды были перекрыты около 20 дорог, 25 населенных пунктов находились без транспортного сообщения из-за заносов, происходили аварии - в одной из них при столкновении 15 машин погибли два человека.