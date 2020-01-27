В Новосибирске ввели режим ЧС после обильных снегопадов

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации муниципального масштаба введен в Новосибирске для устранения последствий обильных снегопадов. Об этом сообщил мэр города Анатолий Локоть на оперативном совещании правительства области в понедельник.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении гидрометцентра (УГМС), в регионе в течение прошедшей недели выпала половина месячной нормы осадков - 10,3 мм при месячной норме в 24 мм.

"В связи с обильными снегопадами в течение прошедшей недели основной упор был на уборку и вывоз снега из города Новосибирска. За прошедшую неделю было вывезено 116 тыс. кубометров снега. Для того, чтобы усилить эту работу, был вынужден в пятницу подписать документ - решение о ЧС, что позволило на 30% увеличить количество техники для уборки и вывоза снега. В выходные уровень вывоза снега достиг 20 тыс. кубометров в сутки", - сказал Локоть.

Он уточнил, что основные риски связаны со сходом снега с крыш домов, на территории города зафиксировано несколько таких случаев.

По данным регионального управления МЧС, в ближайшие сутки в Новосибирске ожидается мокрый снег, метели и гололедица. Скорость ветра может достигать 15-20 метров в секунду. Из-за плохих метеоусловий были отменены рейсы междугородних автобусов в ряде регионов Западной Сибири, в частности, перевозки отменили автовокзалы Новосибирска, Кемерова, Томска и Барнаула.