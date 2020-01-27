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Работу 33 детсадов в Новосибирской области частично приостановили из-за ОРВИ

Полностью закрыто одно дошкольное учреждение в Тогучинском районе

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Работа 33 детских садов частично приостановлена в Новосибирской области из-за заболевания детей ОРВИ. Об этом в понедельник на оперативном совещании правительства региона сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, добавив, что из-за инфекции была полностью остановлена работа школы в Тогучинском районе.

"По ОРВИ в целом ситуация на сегодняшний день стабильная, то есть у нас полностью закрыто только одно учреждение в Тогучинском районе, частично приостановлена деятельность 33 дошкольных образовательных организаций и шести школ", - сказал Федорчук.

20 января министр сообщал, что из-за заболевания детей ОРВИ и гриппом в регионе была частично приостановлена работа пяти детсадов и одной школы.

Теги
РоссияНовосибирская область
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