Минздрав и СК проводят проверку по факту гибели восьмимесячного ребенка на Алтае

БАРНАУЛ, 27 января. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае начали проверку после появления информации в СМИ о гибели восьмимесячного ребенка из-за отказа врачей принять его в больницу. Об этом сообщается в понедельник в релизе следственного управления СК РФ по региону.

"В СМИ опубликовано сообщение жительницы Новоалтайска о гибели ее восьмимесячного ребенка. По словам женщины, длительное неоказание медпомощи из-за отказа врачей принимать мальчика в больницу стало причиной его гибели. Зарегистрирован материал доследственной проверки", - сообщает ведомство.

Следователи выяснят обстоятельства, изложенные в материале, проверят действия медицинских работников на предмет надлежащего оказания помощи ребенку.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения края, руководителем министерства дано поручение начать проверку - она уже организована, изъяты документы в медорганизации. Также будут взяты объяснительные с сотрудников скорой помощи.