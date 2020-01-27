{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пожар в поселке в Томской области

Глава компании, чьи работники погибли при пожаре под Томском, не признала вину

Гендиректору ООО "Гринвуд" Сунь Аньи предъявили обвинение по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам Сунь Аньи, являющейся гендиректором ООО "Гринвуд", 12 сотрудников которого погибли при пожаре на территории пилорамы в поселке Причулымский Томской области. Обвиняемая вину не признает, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В воскресенье представитель ведомства сообщил ТАСС, что глава "Гринвуда" была задержана в Томской области. В понедельник суд рассмотрит ходатайство об аресте.

На эту тему
Пожар в поселке в Томской области. Главное

"При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, она виновной себя не признала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержана она была сотрудниками УФСБ по Томской области в одной из гостиниц региона. "В настоящее время по останкам 11 погибших проведены судебные медицинские и генотипические экспертизы, позволившие идентифицировать личности. По двенадцатому погибшему экспертиза находится на завершающей стадии. Тела опознанных выданы для захоронения", - отмечает пресс-служба.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар, на момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 208 кв. метров, в результате пожара обрушилась кровля. 12 человек погибли, двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали помощь амбулаторно. Всего в сгоревшем доме проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Как сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара.

11 погибших - граждане Узбекистана, еще одна - гражданка РФ. По факту пожара на территории частной пилорамы ООО "Гринвуд" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), были изъяты документы компании. Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.

Теги
РоссияТомская областьПожар в поселке в Томской области
Реклама на ТАСС
Бывшего замминистра строительства Омской области подозревают в превышении полномочий
Ущерб от действий Александра Фрикеля оценивается в сумму около 6,5 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС