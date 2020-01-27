Глава компании, чьи работники погибли при пожаре под Томском, не признала вину

В воскресенье представитель ведомства сообщил ТАСС, что глава "Гринвуда" была задержана в Томской области. В понедельник суд рассмотрит ходатайство об аресте.

ТОМСК, 27 января. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Томской области предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам Сунь Аньи, являющейся гендиректором ООО "Гринвуд", 12 сотрудников которого погибли при пожаре на территории пилорамы в поселке Причулымский Томской области. Обвиняемая вину не признает, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ, она виновной себя не признала", - говорится в сообщении.

Уточняется, что задержана она была сотрудниками УФСБ по Томской области в одной из гостиниц региона. "В настоящее время по останкам 11 погибших проведены судебные медицинские и генотипические экспертизы, позволившие идентифицировать личности. По двенадцатому погибшему экспертиза находится на завершающей стадии. Тела опознанных выданы для захоронения", - отмечает пресс-служба.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар, на момент прибытия первого подразделения МЧС дом был полностью охвачен огнем, площадь пожара составила 208 кв. метров, в результате пожара обрушилась кровля. 12 человек погибли, двоим удалось покинуть горящий дом самостоятельно, им оказали помощь амбулаторно. Всего в сгоревшем доме проживали 14 работников лесозаготовительной компании ООО "Гринвуд". Как сообщил источник в экстренных службах, неисправность электрооборудования рассматривается в качестве предварительной причины пожара.

11 погибших - граждане Узбекистана, еще одна - гражданка РФ. По факту пожара на территории частной пилорамы ООО "Гринвуд" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), были изъяты документы компании. Компания по производству пиломатериалов "Гринвуд" зарегистрирована в Асиновском районе Томской области с 2011 года. Единственным учредителем предприятия с 2018 года является Ма Цаньгуй, гендиректор с 2019 года - Сунь Аньи.