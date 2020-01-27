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Бывшего замминистра строительства Омской области подозревают в превышении полномочий

Ущерб от действий Александра Фрикеля оценивается в сумму около 6,5 млн рублей

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по материалам ФСБ в отношении бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Александра Фрикеля, который подозревается в превышении должностных полномочий, ущерб от действий чиновника оценивается в сумму около 6,5 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по региону.

"По материалам УФСБ России по Омской области следственными органами СК РФ по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении 55-летнего бывшего заместителя министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет об Александре Фрикеле, который занимал должность замминистра с 15 февраля по 16 августа 2018 года. Он покинул свой пост в связи с истечением срока действия срочного контракта.

Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ уточняет, что в 2018 году замминистра в нарушение закона участвовал через доверенных лиц в управлении коммерческой структурой. При этом он, по мнению следствия, в ее интересах отдавал руководителю подконтрольной ему бюджетной организации указания о заключении договоров на оказание транспортных услуг по завышенной стоимости и о принятии и оплате по договорам субподряда не выполненных в полном объеме и некачественных работ по ремонту и реконструкции дорог. Общая сумма составила около 6,5 млн рублей.

В настоящий момент по месту проживания экс-чиновника и лиц, в офисах организаций произведены обыски и выемки, вся интересующая следствие документация изъята, проводятся допросы свидетелей.

Проблему плохих дорог в регионе начали активно решать в 2016 году после того, как жительница города в ходе "Прямой линии" пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на бездействие местных властей. В тот же год дорожный фонд Омской области за счет федеральной поддержки составил 7,7 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем выделялось на эти цели в предыдущие годы.

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РоссияОмская область
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