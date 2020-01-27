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В Иркутской области возбудили дело о незаконной вырубке леса на 47 млн рублей

Деревья вырубались в орехово-промысловой зоне

ИРКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области возбудили уголовное дело о незаконной вырубке леса в особо крупном размере, ущерб от которой составил более 47 млн рублей. Об этом в понедельник сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Слюдянского района Иркутской области провела проверку исполнения территориальным управлением Министерства лесного комплекса по Слюдянскому лесничеству требований законодательства. Установлено, что в нарушение требований Лесного кодекса РФ в летне-осенний период 2019 года <…> в орехово-промысловой зоне проведена лесосечная рубка. В результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб лесному фонду составил более 47 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса в особо крупном размере в Тайшетском районе Иркутской области. Там региональный лесхоз вместо выборочной санитарной рубки провел сплошную, чем нанес ущерб более 70 млн рублей.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России. В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконной вырубке леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой, по версии следствия, составил около 748 млн рублей. По делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

Теги
РоссияИркутская область
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