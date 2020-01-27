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Дороги в село под Новосибирском оказались перекрыты трехметровыми сугробами

Расчистку дорог в Индерь планируется выполнить к утру 28 января

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Дороги в село Индерь Доволенского района, которое находится в 25 километрах от райцентра, из-за метели заблокированы трехметровыми сугробами, проезд транспорта к поселению невозможен. Расчистку дорог планируется выполнить к утру 28 января, когда снегопад закончится, сообщил ТАСС в понедельник глава районной администрации Геннадий Калюжный.

"Ситуация в селе следующая: утром 25 января началась метель, теперь там двух-трехметровые заносы на дорогах. Село как раз находится вдоль розы ветров, задувает моментально. Сейчас метет - и пробиваться туда бесполезно, отменены все автобусные рейсы", - сказал Калюжный.

Он добавил, что жители села были заранее оповещены властями о том, что ожидаются неблагоприятные погодные условия и обильные осадки.

"Сегодня мы с главой администрации [поселка] разговаривали. Естественно, спецтехники у него нужной нет. Сейчас договоренности есть с местными фермерами о том, чтобы они помогли тяжелой техникой. Завтра утром будут проводиться работы, чтобы там возобновить движение, дорога будет пробита", - отметил Калюжный.

Ранее в пресс-службе МЧС по региону журналистам сообщили, что в Новосибирской области 27 и 28 января складываются неблагоприятные метеоусловия, усиление ветра до 15 м/с, с порывами до 25 м/с, снег, мокрый снег, образование гололедных явлений, возможны заносы на дорогах.

Село Индерь расположено в 25 км от райцентра Доволенского района (с. Довольное). В селе проживают около 500 человек.

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