В новосибирском центре по борьбе со СПИДом открылось детское поликлиническое отделение

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Детское поликлиническое отделение открылось в Новосибирском областном центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, ранее переехавшем в помещение большей площади из-за роста потока пациентов. Это позволит единовременно оказывать необходимую терапию большему числу беременных женщин и детей, нуждающихся в такой медпомощи, говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией. В 2018 область входила в десятку регионов с наибольшим числом жителей с ВИЧ-инфекцией. На диспансерном учете в новосибирском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоят более 29 тысяч человек, около 400 из них дети. Ежедневно в него обращаются от 250 до 330 человек. Открытие детского поликлинического отделения в новосибирском базе учреждения позволит увеличить количество пациентов, единовременно получающих терапию на базе центра.

"Центр полностью отвечает всем требованиям, родители со своими детьми и беременные женщины могут в комфортных условиях встать на учет, получать терапию, проходить диспансерное наблюдение. Это большой шаг в решении такой важной для региона задачи как развитие службы помощи ВИЧ-инфицированным. Помимо этого, мы создаем в районах Новосибирской области кустовые центры, которые также помогут в работе центру СПИД", - цитирует пресс-служба регионального правительства министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.

Площадь центра с открытием нового отделения увеличилась в три раза. За день оно будет обслуживать 25-30 детей и столько же беременных женщин. На площади детского отделения работает детская регистратура. В центре работают инфекционисты, педиатры, психологи, социальные работники, эпидемиологи, а также равный консультант. В открытии детского отделения значительную помощь оказали волонтеры - дети и преподаватели художественной школы, которые расписали детскими рисунками стены помещения.

По данным Минздрава России, число зарегистрированных случаев вируса иммунодефицита человека в России на конец 2018 года превысило 896 тысяч против 871 тысячи в конце 2016 года. В 2011-2016 гг. ежегодный прирост новых случаев составлял в среднем 10%. В пресс-службе Роспотребнадзора ТАСС сообщали ранее, что в России за 31 год умерли почти 320 тысяч ВИЧ-инфицированных. Наиболее распространен вирус в 23 субъектах РФ: в Кемеровской, Иркутской, Свердловской, Самарской, Оренбургской, Челябинской, Ленинградской, Тюменской, Новосибирской, Курганской, Томской, Тверской, Ивановской, Омской, Мурманской, Ульяновской и Московской областях, Ханты-Мансийском автономном округе, в Крыму, Пермском, Красноярском, Алтайском краях и Санкт-Петербурге.