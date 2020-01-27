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Омский суд арестовал подозреваемого в отравлении 11 человек техническим спиртом

За минувшие выходные в Омской области после употребления суррогатного алкоголя пять человек погибли, пострадали еще шестеро

ОМСК, 27 января. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Омска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца жителю села Покровка Омского района Омской области, который подозревается в продаже суррогатного алкоголя, говорится в понедельник в сообщении областной прокуратуры.

В результате отравления жидкостью с содержанием метилового спирта за минувшие выходные в Омской области пять человек погибли, пострадали еще шестеро.

"Куйбышевский районный суд г. Омска удовлетворил ходатайство органов расследования, поддержанное прокуратурой Омской области, об избрании меры пресечения [подозреваемого] в виде заключения под стражу на срок 2 месяца", - говорится в сообщении.

По версии следствия, ранее судимый подозреваемый под видом алкоголя продал местным жителям суррогат. Как уточнили в омском УМВД, мужчина сам производил его из технического спирта у себя дома. В результате 26 и 27 января пять человек скончались от отравления, еще пятеро госпитализированы, один человек с легкой степенью отравления был отпущен на амбулаторное лечение.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц").

С целью выявления дополнительных фактов реализации суррогата сотрудниками полиции проводятся подворно-поквартирные обходы, совместно с районной администрацией организована профилактическая работа по предупреждению и пресечению аналогичных фактов отравления.

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