Регулярное авиасообщение запустили между Абаканом и Кызылом

ТАСС, 27 января. Авиасообщение, существовавшее в советское время, восстановлено между Абаканом (Хакасия) и Кызылом (Тува). Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал глава Тувы Шолбан Кара-оол.

"Сегодня состоялся первый авиарейс Абакан - Кызыл. Полеты будут регулярными и по вполне доступным ценам - от 1 тыс. рублей без багажа до 2,8 тыс. рублей с багажом, но не дороже. Этого рейса не было со времен СССР. Через столько лет возродили", - написал Кара-оол.

Он отметил, что на машине на дорогу между двумя городами нужно потратить пять-шесть часов, полет будет длиться существенно меньше и после Абакана самолет полетит дальше в Красноярск.

Рейс запушен красноярской авиакомпанией "Красавиа". В компании сообщили, что рейсы из Абакан в Кызыл и обратно будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам на самолете Л-410. "Пока мы выполняем три рейса в неделю из Абакана в Кызыл и обратно, но я думаю, в будущем мы найдем возможность увеличить частоту до пяти раз в неделю", - процитировали в "Красавиа" слова генерального директора авиакомпании Андрея Егорова.

Владелец 100% акций АО "Красавиа" - правительство Красноярского края.