В Красноярском крае создадут электронную базу участников Великой Отечественной войны

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Электронную базу жителей Красноярского края, участвовавших в Великой Отечественной войне, создадут в регионе к 9 мая. Об этом ТАСС сообщила директор музея "Мемориал Победы" Татьяна Ивлева.

"Наш главный проект к 9 мая это "История Победы в именах". Это задача сформировать единую краевую электронную базу обо всех жителях Красноярского края, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. На сегодняшний день это порядка 500 тыс. человек", - сказала Ивлева.

По ее словам, основным источником базы являются краевые книги памяти, книги "Никто не забыт", фонды музеев. Жители смогут разместить в базе документы и фотографии своих родственников.

"Самый ценный источник это личные архивы и для нас очень важно, чтобы к наполнению базы присоединились жители. В апреле она [база - прим. ТАСС] станет доступна и каждый сможет отправить нам на специальную почту фото и документы о своих родственниках", - сказала Ивлева.

Красноярский военный историк Алексей Елисеенко рассказал ТАСС, что в крае было сформировано около 50 воинских соединений и подразделений, принимавших участие в Великой Отечественной войне: от стрелковых дивизий и авиаполков до батальонов связи и отдельных автомобильных рот. Наиболее известные из них - 17-я гвардейская, 309-я стрелковые дивизии, 78-я добровольческая бригада. Под Ленинградом сражались 374-я, 378-я и 382-я стрелковые дивизии. В 1941 году погибла кадровая довоенная 91-я стрелковая дивизия, в 1942 году - 228-я и 301-я дивизии, формировавшиеся на территории региона.