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Китайская вирусная пневмония

Мэрия Омска отменила из-за вспышки коронавируса поездку предпринимателей в Китай

Торгово-экономическую миссию представителей бизнес-сообщества в Пекин планировали в первой половине апреля

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Администрация Омска, которая планировала направить в первой половине апреля торгово-экономическую миссию представителей омского бизнес-сообщества в Пекин, отменила поездку из-за вспышки вызванной коронавирусом пневмонии в Китае. 

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Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Документация для конкурса [по поиску организатора поездки] готовилась еще в декабре 2019 года, до появления информации о вирусе. В настоящее время заявка, действительно, есть на сайте, однако уже поданы документы на отмену конкурса и, соответственно, поездки. Конкурсные процедуры по данному направлению могут быть возобновлены, но уже в более поздние сроки. Да, поездка отменена из-за вируса", - сообщили в пресс-службе.

Теги
РоссияОмская областьКитайская вирусная пневмония
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