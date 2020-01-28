Мэрия Омска отменила из-за вспышки коронавируса поездку предпринимателей в Китай

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе мэрии.

"Документация для конкурса [по поиску организатора поездки] готовилась еще в декабре 2019 года, до появления информации о вирусе. В настоящее время заявка, действительно, есть на сайте, однако уже поданы документы на отмену конкурса и, соответственно, поездки. Конкурсные процедуры по данному направлению могут быть возобновлены, но уже в более поздние сроки. Да, поездка отменена из-за вируса", - сообщили в пресс-службе.