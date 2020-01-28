Военных ЦВО направили в один из районов Тувы для борьбы с подтоплениями

ТАСС, 28 января. Команда для проведения подрывных работ на реке Чадан Республики Тыва сформирована в горном соединении Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного на территории региона. Об этом говориться в сообщении, распространенном пресс-службой округа во вторник.

Власти Дзун-Хемчикского района Республики Тыва 26 января ввели режим ЧС в связи с подтоплением грунтовыми водами одного дома и 23 приусадебных участков в городе Чадане.

"К проведению работ привлечены специалисты инженерно-саперных подразделений и расчет беспилотного летательного аппарата соединения. Соответствующее решение принял командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин по обращению властей региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что подразделение в составе 14 человек и трех единиц техники прибыло на местность и проводит инженерную разведку с помощью беспилотника. "В настоящее время в Дзун-Хемчикском кожууне (районе - прим. ТАСС) республики сохраняется опасность подтопления, вызванная промерзанием русла реки Чадан и уходом ее воды в грунт", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в городе Чадане в зоне затопления находится 15 домов, где проживает 176 человек, из которых 30 детей дошкольного возраста, 38 - школьного возраста. 11 детей были эвакуированы в пункт временного размещения.