{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД в 2021 году проведут расчет возможности ввода "Ласточек" в регионах Сибири

Тестовые поездки скоростных поездов на участке от Новосибирска до Барнаула показали готовность инфраструктуры ЗСЖД к их эксплуатации

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют провести расчет стоимости внедрения скоростных поездов "Ласточка" в регионах Сибири в первом квартале 2021 года. Анализ будет проводиться в рамках созданной РЖД рабочей группы, в нее войдут региональные власти, которые должны подтвердить готовность бюджетов к реализации инициативы, сообщил во вторник и. о. замначальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) по новосибирскому территориальному управлению Иван Пименов.

В конце ноября 2019 года замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков сообщал, что РЖД в 2020 году планирует запуск скоростных поездов "Ласточка" в Западной Сибири, первым направлением станет Новосибирск - Барнаул, первые два состава планируется запустить в декабре 2020 года. Также движение поездов в 2020-2021 годах планировалось запустить от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий и выбрать перевозчика.

"Задача - с участием всех заинтересованных сторон детально рассмотреть перспективный план движения поездов, прогнозируемые пассажиропоток и тарифные планы. Также оценить влияние перспективного движения поездов "Ласточка" на маршрутную сеть. Самое главное - провести расчет стоимости расходов на эксплуатацию поездов "Ласточка" и подтвердить готовность включения необходимых средств <…> в региональные бюджеты. Эту работу нам надо совместно провести в первом квартале следующего года", - сказал Пименов на заседании коллегии Министерства транспорта Новосибирской области.

Он пояснил, что для проработки этого вопроса по поручению руководства РЖД создается рабочая группа с участием представителей региональных министерств транспорта. Пименов добавил, что тестовые поездки электрички "Ласточка" на участке от Новосибирска до Барнаула показали готовность инфраструктуры ЗСЖД к эксплуатации таких поездов и заинтересовали региональные власти.

Скоростные электропоезда "Ласточка" выпускаются на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщали ранее в пресс-службе предприятия, двухсистемный электропоезд "Ласточка" модификации ЭС1П №005 провел первую пробную поездку по Сибири в третьей декаде сентября прошлого года.

Межрегиональный электропоезд, способный работать на участках как с постоянным, так и с переменным током, на протяжении недели испытывал готовность железнодорожной инфраструктуры восточных регионов России к скоростным перевозкам. Пробные поездки проходили в направлениях от Омска до Новосибирска (627 км) и далее из Новосибирска до Барнаула (238 км) и Томска (307 км). Все поездки проводились под контролем представителей РЖД и специалистов завода-изготовителя.

Теги
РоссияАлтайский крайНовосибирская область
Реклама на ТАСС
Новосибирские власти получат 20 млрд рублей до 2025 года на новый пассажирский транспорт
В частности, на выделенные средства будут приобретены 300 газомоторных автобусов, 124 троллейбуса и 50 трамваев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС