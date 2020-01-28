РЖД в 2021 году проведут расчет возможности ввода "Ласточек" в регионах Сибири

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) планируют провести расчет стоимости внедрения скоростных поездов "Ласточка" в регионах Сибири в первом квартале 2021 года. Анализ будет проводиться в рамках созданной РЖД рабочей группы, в нее войдут региональные власти, которые должны подтвердить готовность бюджетов к реализации инициативы, сообщил во вторник и. о. замначальника Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) по новосибирскому территориальному управлению Иван Пименов.

В конце ноября 2019 года замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков сообщал, что РЖД в 2020 году планирует запуск скоростных поездов "Ласточка" в Западной Сибири, первым направлением станет Новосибирск - Барнаул, первые два состава планируется запустить в декабре 2020 года. Также движение поездов в 2020-2021 годах планировалось запустить от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий и выбрать перевозчика.

"Задача - с участием всех заинтересованных сторон детально рассмотреть перспективный план движения поездов, прогнозируемые пассажиропоток и тарифные планы. Также оценить влияние перспективного движения поездов "Ласточка" на маршрутную сеть. Самое главное - провести расчет стоимости расходов на эксплуатацию поездов "Ласточка" и подтвердить готовность включения необходимых средств <…> в региональные бюджеты. Эту работу нам надо совместно провести в первом квартале следующего года", - сказал Пименов на заседании коллегии Министерства транспорта Новосибирской области.

Он пояснил, что для проработки этого вопроса по поручению руководства РЖД создается рабочая группа с участием представителей региональных министерств транспорта. Пименов добавил, что тестовые поездки электрички "Ласточка" на участке от Новосибирска до Барнаула показали готовность инфраструктуры ЗСЖД к эксплуатации таких поездов и заинтересовали региональные власти.

Скоростные электропоезда "Ласточка" выпускаются на заводе "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщали ранее в пресс-службе предприятия, двухсистемный электропоезд "Ласточка" модификации ЭС1П №005 провел первую пробную поездку по Сибири в третьей декаде сентября прошлого года.

Межрегиональный электропоезд, способный работать на участках как с постоянным, так и с переменным током, на протяжении недели испытывал готовность железнодорожной инфраструктуры восточных регионов России к скоростным перевозкам. Пробные поездки проходили в направлениях от Омска до Новосибирска (627 км) и далее из Новосибирска до Барнаула (238 км) и Томска (307 км). Все поездки проводились под контролем представителей РЖД и специалистов завода-изготовителя.