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Рослесхоз: до 80% незаконных рубок в регионах лесозаготовки приходится на Приангарье

Иркутская область стала единственным регионом, где было открыто представительство ведомства в связи с тяжелой ситуацией

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Основная часть незаконных вырубок леса в 41 регионе России, ориентированном на лесозаготовку, приходится на Иркутскую область. В Приангарье сосредоточено 60-80% нелегальных рубок, сообщил во вторник глава Рослесхоза Сергей Аноприенко на совещании в Иркутске по подготовке к лесопожарному сезону.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны. Как сообщал ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру РФ, в 2018 году на регион пришлось более половины незаконных рубок, выявленных в России.

"В 41 лесном регионе, которые "горят", от 60 до 80% всех незаконных рубок приходится на Иркутскую область", - сказал Аноприенко. Он добавил, что Иркутская область стала единственным регионом, где было открыто представительство Рослесхоза в связи с тяжелой ситуацией.

Ранее ТАСС сообщил, что 23 января было возбуждено уголовное дело о незаконной вырубке леса в особо крупном размере в Тайшетском районе Иркутской области. Там региональный лесхоз вместо выборочной санитарной рубки провел сплошную, чем нанес ущерб более 70 млн рублей. На сайте Генпрокуратуры РФ 27 января появилось сообщение о возбуждении уголовного дела о незаконной вырубке леса в особо крупном размере в Слюдянском районе области, ущерб от которой составил более 47 млн рублей. В настоящее время расследуется уголовное дело о незаконной вырубке леса в заказнике "Туколонь", ущерб от которой, по версии следствия, составил около 748 млн рублей. По делу в качестве обвиняемого проходит экс-министр лесного комплекса региона Сергей Шеверда.

Значительный ущерб лесному хозяйству Иркутской области причиняют пожары. Так, в конце июля - начале августа 2019 года в Иркутской области горело более 700 тыс. га леса, очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков, дожди начались только в середине августа. Всего, по данным местных властей, за пожароопасный сезон выгорело около 1,5 млн га тайги. С 1 августа в регионе на тушении работала авиация МЧС и Минобороны России, применялся самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков.

Теги
РоссияИркутская область
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