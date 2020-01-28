В Кузбассе упавший с крыши дома снег травмировал годовалого ребенка

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Годовалая девочка в городе Осинники Кемеровской области пострадала в результате падения на нее снега с кровли жилого дома. По данному факту следственным управлением СК РФ по Кемеровской области проводится доследственная проверка, сообщается во вторник на официальном сайте ведомства.

"В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту травмирования годовалой девочки. Предварительно установлено, что в дневное время жительница города Осинники с дочерью пошла на улицу. При выходе из подъезда на санки, в которых находился ребенок, с крыши упал снег, травмировав девочку. Женщина вызвала скорую помощь, пострадавшую госпитализировали, врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, состояние ребенка оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователи изучат документацию управляющей компании, обслуживающей дом, с кровли которого произошел сход снега. Пострадавшей будет проведена судебно-медицинская экспертиза.