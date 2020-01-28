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После схода 30 вагонов в Иркутской области возбудили уголовное дело

В результате инцидента пострадавших нет, размер ущерба, причиненного ОАО "РЖД", устанавливается

ИРКУТСК, 28 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту схода 30 вагонов с углем на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) в Иркутской области. Об этом во вторник сообщила пресс-служба СК РФ в своем канале в "Там-Там".

Происшествие случилось в 13:22 (8:22 мск) по местному времени вблизи станции Мегет, пострадавших нет. Угрозы экологической ситуации нет. Движение поездов, которое было остановлено, восстановили. Ранее задерживались пригородные поезда № 6103, № 6313, № 7106, время задержки в пути составляло от 40 минут до 1 часа.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба")", - говорится в сообщении.

Размер ущерба, причиненного ОАО "РЖД", устанавливается. На месте ликвидации последствий ЧП работают 45 человек и шесть единиц техники.

Теги
РоссияИркутская область
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