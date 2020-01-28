Один из пострадавших от отравления техническим спиртом в Омской области умер в больнице

ОМСК, 28 января. /ТАСС/. Один из шести пострадавших от отравления техническим спиртом в селе Покровка Омской области умер в больнице, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.

Ранее региональный Минздрав сообщал, что в результате отравления жидкостью с содержанием метилового спирта за минувшие выходные в Омской области пять человек погибли, пострадали еще шесть человек.

"По последней информации, трое человек были отпущены домой, двое находятся в тяжелом состоянии. Один пациент скончался. На протяжении двоих суток врачи боролись за его жизнь - проводили искусственную вентиляцию легких, экстракорпоральную детоксикацию, вводили препараты, поддерживающие работу сердца и сосудов. Несмотря на весь комплекс необходимых мер, сегодня его состояние резко ухудшилось", - сообщили в пресс-службе.

По версии следствия, ранее судимый подозреваемый под видом алкоголя продал местным жителям суррогат. Как уточнили в омском УМВД, мужчина сам производил его из технического спирта у себя дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц"). В сообщении регионального следственного управления СК РФ уточняется, что подозреваемый приобрел у знакомого пятилитровую канистру с техническим спиртом, который и продавал, разбавив в пропорции один к трем.

Для выявления дополнительных фактов реализации суррогата сотрудники полиции проводят обход жилых домов, совместно с районной администрацией организована профилактика по предупреждению и пресечению аналогичных фактов отравления.