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В Красноярском крае задержали подозреваемого в убийстве школьницы в 2016 году

За время следствия было допрошено 400 жителей села Пинчуга, где произошло преступление

КРАСНОЯРСК, 28 января. /ТАСС/. Следователи установили и задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в поселке Пинчуга Богучанского района Красноярского края, произошедшего в 2016 году. Для установления личности подозреваемого было допрошено 400 местных жителей, говорится в официальном сообщении следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

В июне 2016 года 16-летняя девушка не вернулась после прогулки с друзьями. В октябре 2017-го ее останки были обнаружены закопанными на территории заброшенного дома.

"Следователями установлен подозреваемый в убийстве 16-летней жительницы поселка Пинчуга Богучанского района. В ходе допроса он полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, сообщил, что мотивом убийства послужил отказ девушки вступить с ним в интимную связь. Сейчас подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

За время следствия было допрошено 400 жителей села, опрошено еще 1,6 тыс. человек. Был установлен круг общения школьницы. Подозревается в убийстве 24-летний житель этого села.

Теги
ХакасияКрасноярский край
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