Военные завершили работы по подрыву льда для защиты тувинского Чадана от подтопления

ТАСС, 31 января. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили работы по подрыву льда на реке Чадан в Республике Тыва, которые проводились для защиты от подтопления жилых домов и приусадебных участков. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Подрывная команда в составе 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Туве, выполнила профилактические мероприятия в 10 км выше по течению реки от города Чадан. Для устранения последствий образования ледяных заторов военнослужащие применили более 500 кг тротила", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным ЦВО, в Дзун-Хемчикском районе, где были подтоплены приусадебные участки, ситуация начала стабилизироваться, вода восстановила движение по старому потоку реки.

В пресс-службе добавили, что глава республики Шолбан Кара-оол высоко оценил профессионализм и работу военнослужащих подрывной команды. "Подводя итоги работы, он поблагодарил командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина и личный состав соединения за оперативно оказанную помощь", - сказали в округе.

24 января грунтовые воды подтопили приусадебные участки жилых домов на улице Водхозная в городе Чадане. В управлении МЧС по Туве уточнили ТАСС, что это наледевые воды, которые появляются из-за промерзания небольших рек до дна, из-за чего вода выходит на поверхность. 26 января в районе был введен режим ЧС.