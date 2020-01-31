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Военные завершили работы по подрыву льда для защиты тувинского Чадана от подтопления

Для устранения последствий образования ледяных заторов использовано более 500 кг тротила

ТАСС, 31 января. Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) завершили работы по подрыву льда на реке Чадан в Республике Тыва, которые проводились для защиты от подтопления жилых домов и приусадебных участков. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа в пятницу.

"Подрывная команда в составе 20 человек и трех единиц военной техники горной мотострелковой бригады ЦВО, дислоцированной в Туве, выполнила профилактические мероприятия в 10 км выше по течению реки от города Чадан. Для устранения последствий образования ледяных заторов военнослужащие применили более 500 кг тротила", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным ЦВО, в Дзун-Хемчикском районе, где были подтоплены приусадебные участки, ситуация начала стабилизироваться, вода восстановила движение по старому потоку реки.

В пресс-службе добавили, что глава республики Шолбан Кара-оол высоко оценил профессионализм и работу военнослужащих подрывной команды. "Подводя итоги работы, он поблагодарил командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина и личный состав соединения за оперативно оказанную помощь", - сказали в округе.

24 января грунтовые воды подтопили приусадебные участки жилых домов на улице Водхозная в городе Чадане. В управлении МЧС по Туве уточнили ТАСС, что это наледевые воды, которые появляются из-за промерзания небольших рек до дна, из-за чего вода выходит на поверхность. 26 января в районе был введен режим ЧС.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичТываЛапин, Александр Павлович
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