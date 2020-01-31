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В омском городе Тара возобновили подачу газа

Без отопления в течение двух суток оставались почти 200 частных домов

ОМСК, 31 января. /ТАСС/. Аварийные службы восстановили в омском городе Тара подачу газа в 198 частных домов, которые в течение двух суток оставались в 30-градусный мороз без отопления. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в администрации Тарского района.

"В настоящий момент подключены к газу все потребители. Однако остается угроза повторного отключения из-за низкого давления, ведутся возможные работы для недопущения повторного отключения", - сказали в администрации.

Ранее ТАСС сообщил, что вечером 29 января в центральной и северной части Тары произошло отключение подачи газа, предположительно из-за попадания воды в систему газоснабжения. Авария затронула 198 частных жилых домов, использующих газ для отопления. Жильцам двух домов власти предоставили конвекторы для отопления, у жильцов оставшихся жилых помещений были альтернативные источники теплоснабжения - печное отопление и электрические нагреватели. В городе был введен режим ЧС.

В Таре, где проживают около 30 тыс. человек, централизованное отопление обеспечивают три котельные, которые в ноябре 2018 года были переведены с газа на мазут, газом отапливаются частные домовладения.

В начале февраля 2019 года из-за сильных холодов потребление газа в трех районах на севере Омской области выросло в полтора-два раза. Истощенное Тевризское месторождение не могло компенсировать выросшее потребление, из-за чего в газопроводах стало падать давление. Чтобы избежать аварийной ситуации, власти региона вынуждены были отключить от газоснабжения промышленные предприятия и 345 потребителей, у которых были альтернативные источники отопления.

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РоссияОмская область
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