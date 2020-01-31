Концерты с произведениями Бетховена в течение года будут идти в Новосибирской филармонии

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Новосибирская государственная филармония проведет в 2020 году концертные программы, посвященные творчеству Людвига ван Бетховена и приуроченные к 250-летию со дня рождения композитора. Цикл концертов завершится 16 декабря знаменитой Девятой симфонией, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС художественный руководитель филармонии Владимир Калужский.

"В 2020 году весь мир отмечает 250 лет со дня рождения Людвига ван Бетховена, мы объявили в филармонии год Бетховена. Концерты идут с января по декабрь. Это как симфонические концерты, так и камерные, в них участвуют приезжающие к нам артисты", - сказал Калужский.

Он отметил, что цикл концертов завершится 16 декабря, в день рождения композитора, тогда академический и симфонический оркестр, а также хоровая капелла филармонии представят знаменитую Девятую симфонию Бетховена.

Калужский добавил, что в текущем году отмечается и 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского. По его словам, этой дате филармония также посвятит специальные музыкальные концерты.