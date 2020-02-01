Nordstar доставила более 130 туристов с китайского острова Хайнань в Иркутск

ТАСС, 1 февраля. Самолет авиакомпании Nordstar доставил в Иркутск 139 туристов из города Санья (остров Хайнань, Китай), где сейчас наблюдается вспышка пневмонии, вызванная вирусом 2019-nCoV. Об этом ТАСС сообщили в справочной иркутского аэропорта.

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"Самолет авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс из Саньи в Иркутск, прибыл в 12:41 (07:41 мск)", - сообщил собеседник агентства. В пресс-службе туроператора "Русь-тур" уточнили, что в Иркутск из китайского города-курорта этим рейсом доставлены 139 туристов.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им оказался вирус 2019-nCoV. Кроме КНР, заболевание выявлено в 23 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 11,7 тыс. человек, умерли 259.