{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Nordstar доставила более 130 туристов с китайского острова Хайнань в Иркутск

Общее число зараженных новым коронавирусом в КНР уже превысило 11,7 тыс. человек

ТАСС, 1 февраля. Самолет авиакомпании Nordstar доставил в Иркутск 139 туристов из города Санья (остров Хайнань, Китай), где сейчас наблюдается вспышка пневмонии, вызванная вирусом 2019-nCoV. Об этом ТАСС сообщили в справочной иркутского аэропорта.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Самолет авиакомпании Nordstar, выполнявший рейс из Саньи в Иркутск, прибыл в 12:41 (07:41 мск)", - сообщил собеседник агентства. В пресс-службе туроператора "Русь-тур" уточнили, что в Иркутск из китайского города-курорта этим рейсом доставлены 139 туристов.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им оказался вирус 2019-nCoV. Кроме КНР, заболевание выявлено в 23 странах, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом в КНР превысило 11,7 тыс. человек, умерли 259.

 

Теги
РоссияКитайИркутская областьКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Источник: в Кузбассе задержали мужчину, сбежавшего из суда
Приговоренный к 15 годам лишения свободы за разбои и грабежи сбежал из здания суда в Новокузнецке 29 января
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС