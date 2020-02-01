"ИрАэро" получила разрешение на выполнение чартеров в Китай

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ТАСС, 1 февраля. Авиакомпания "ИрАэро" получила разрешение Росавиации на выполнение чартерных рейсов в Китай, куда ввели временный запрет на выполнение большинства регулярных рейсов из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом ТАСС сообщил в субботу представитель компании-перевозчика.

С 1 февраля 2020 года введен временный запрет на осуществление регулярных авиаперевозок граждан из России в КНР и в обратном направлении. Вывоз россиян из Китая будет осуществляться чартерными рейсами. Под запрет не попали только перевозки по маршрутам Пекин - Москва и обратно, Шанхай - Москва и обратно, Гуанчжоу - Москва и обратно, Гонконг - Москва и обратно.

"Да, получили", - сообщил ТАСС представитель компании. В компании сообщили, что решение о чартерном рейсе по маршруту Иркутск - Красноярск - Маньчжурия вместо регулярного, который должен был вылететь в воскресенье, еще не принято. "Регулярный рейс не полетит, полетит ли чартерный, сейчас решается", - сказал собеседник агентства.

Компания "ИрАэро" основана в 1999 году, базируется в аэропорту Иркутска, выполняет рейсы более чем в 40 городов России.

В новость внесены изменения (18:27 мск) - приводится комментарий компании в третьем абзаце.