Красноярский край зарегистрировал бренд "Organic Siberia" для экспорта пищевой продукции

КРАСНОЯРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Производители органических продуктов питания из Красноярского края выйдут на мировые рынки под новым брендом "Organic Siberia". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор регионального агентства развития бизнеса Александр Граматунов.

"Мы зарегистрировали новый бренд - "Organic Siberia". Именно под этим брендом на экспортные рынки будут выходить востребованные там продукты: продукция леса, традиционные органические продукты", - сказал Граматунов.

По его словам, первые поставки продуктов, на упаковках которых будет изображена зеленая снежинка с надписью "Siberia organic", начнутся в текущем году.

Граматунов добавил, что в регионе уже создан кластер производителей органической продукции, который объединит их под единым брендом. Среди его участников производители натуральных мюсли, фруктовых батончиков и соков, натуральных чаев, варенья, жидкой соли, сбитня, хвойных экстрактов, бальзамов и масел, медовой продукции, сушеных овощей, грибов и ягод.

С 1 января 2020 года в России вступил в силу закон "Об органической продукции". Он вводит понятие "органическая продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку и реализацию, а также закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли.

Новый закон предусматривает 11 требований к производству органической продукции. Например, ее нужно будет производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).